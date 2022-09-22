ЦБ: банковский сектор России вряд ли получит прибыль по итогам 2022 года

Банковский сектор России во втором полугодии 2022 года начал получать положительный результат, но по итогам года вряд ли ему удастся выйти на прибыль. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в кулуарах форума «Банки России — XXI век».

— За те месяцы, которые прошли после (первого) полугодия, там результат был положительный, общий убыток сокращается, но сказать, что мы выйдем в плюс, сейчас трудно. Это было бы оптимистично, — приводит ТАСС его слова.

Фото: asros.ru

Сегодня в Казани начал работу XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков. На заседании Совета Ассоциации банков России с участием представителей Центробанка и Минфина обсуждались вопросы надзора и рискориентированного стимулирования кредитования в текущих условиях, сохранения инвестиционного потенциала банковского сектора для экономики и взаимодействия кредитных организаций с другими участниками финансового рынка.

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Татьяна Леухина