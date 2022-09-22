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ЦБ: банковский сектор России вряд ли получит прибыль по итогам 2022 года

18:21, 22.09.2022
ЦБ: банковский сектор России вряд ли получит прибыль по итогам 2022 года
Фото: cbr.ru

Банковский сектор России во втором полугодии 2022 года начал получать положительный результат, но по итогам года вряд ли ему удастся выйти на прибыль. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в кулуарах форума «Банки России — XXI век».

— За те месяцы, которые прошли после (первого) полугодия, там результат был положительный, общий убыток сокращается, но сказать, что мы выйдем в плюс, сейчас трудно. Это было бы оптимистично, — приводит ТАСС его слова.

Фото: asros.ru

Сегодня в Казани начал работу XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков. На заседании Совета Ассоциации банков России с участием представителей Центробанка и Минфина обсуждались вопросы надзора и рискориентированного стимулирования кредитования в текущих условиях, сохранения инвестиционного потенциала банковского сектора для экономики и взаимодействия кредитных организаций с другими участниками финансового рынка.

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Татьяна Леухина
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