В Казани завершили ремонт на участке улицы Четаева

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Казани завершили ремонт на участке улицы Четаева протяженностью 407 м от ул. Бондаренко до ул. Абсалямова, его провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.



Рабочие отремонтировали дорожные одежды методом фрезерования, уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А16НН, а еще устроили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на площади более 3,6 тыс. кв. м, на участке обновили тротуары, нанесли дорожную разметку, установили знаки и столбы.

Также дорожные службы переустроили колодцы, дождеприемники и сети освещения с прокладкой проводов под землей, завершили переустройство металлического пешеходного ограждения и искусственной неровности.

В Верхнеуслонском районе Татарстана по нацпроекту ведут работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Верхний Услон — Печищи на участке от км 0,0 до км 6,10, протяженностью 0,61 км.



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Маргарита Головатенко