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Telegram-канал «Реального времени» получил верификацию

13:29, 20.09.2022
Telegram-канал «Реального времени» получил верификацию
Фото: unsplash.com

Telegram-канал «Реального времени» сегодня получил галочку о верификации. Telegram верифицирует только каналы, боты различных крупных компаний и публичных людей, которые всем известны и имеют галочки в других социальных сетях.

Фото: unsplash.com

Наличие галочки рядом с названием профиля доказывает, что он верифицирован администрацией Telegram. Иными словами, команда мессенджера подтверждает, что профиль представляет заявленную персону, компанию или организацию.

Будьте с нами в любой удобной для вас социальной сети, официальные аккаунты «Реального времени» — YouTube, Telegram, «ВКонтакте», Rutube и Instagram*.

Реальное время
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