В России в августе выросло число выданных автокредитов

Количество автокредитов, выданных в России в августе, выросло по сравнению с июлем на 18%, показатель достиг 48,2 тыс. займов, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Общая сумма выданных в августе займов составила 56,82 млрд рублей, тогда как месяцем ранее она достигала показателя в 40,93 тыс. кредитов (49,15 млрд рублей). Средний чек по автокредиту сохранился на уровне 1,2 млн рублей.

В то же время количество выданных автокредитов снизилось на 59% по сравнению с августом 2021 года (в августе 2021 года — 76,8 тыс. кредитов), сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, по количеству выданных в августе автокредитов в топ-3 попали Москва (3 455), Московская область (3 109) и Санкт-Петербург (2 900), четвертое место среди 30 российских регионов-лидеров занимает Татарстан.

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Маргарита Головатенко