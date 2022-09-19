В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Повышенную концентрацию аммиака выявили в центре города. По данным пункта наблюдения №3, расположенного на ул. Мартына Межлаука, она достигла 2,2 мг/кубометр. ПДК при этом составляет в 2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 16 сентября по 7 часов 19 сентября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина