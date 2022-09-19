Эксперт объяснил, на какие запросы смартфона стоит отвечать отказом
При установке приложений на смартфон программы запрашивают разрешения на доступ к камере, геолокации, банковским картам, микрофону, файлам, контактам и так далее. Его не всегда следует предоставлять, предупреждает аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.
Она посоветовала прежде, чем предоставлять доступ к тем или иным данным, внимательно изучить возможности приложения на смартфонах. Это необходимо для понимания, насколько запрашиваемые разрешения требуются для работы тех или иных программ.
— Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы «отсканировать» текст с бумаги, а доступ к контактам — чтобы переслать результат перевода, — цитирует Татьяну Лынову агентство «Прайм».
Эксперт призвала владельцев смартфонов руководствоваться здравым смыслом и разрешать доступ приложением только там, где он необходим для их работы. Она также обратила внимание, что источники установки тоже играют не последнюю роль.
Согласно одному из последних исследований, россияне снизили траты на смартфоны. Средний чек на покупку снизился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 15 440 рублей.
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