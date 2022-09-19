Эксперт объяснил, на какие запросы смартфона стоит отвечать отказом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При установке приложений на смартфон программы запрашивают разрешения на доступ к камере, геолокации, банковским картам, микрофону, файлам, контактам и так далее. Его не всегда следует предоставлять, предупреждает аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

Она посоветовала прежде, чем предоставлять доступ к тем или иным данным, внимательно изучить возможности приложения на смартфонах. Это необходимо для понимания, насколько запрашиваемые разрешения требуются для работы тех или иных программ.

— Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы «отсканировать» текст с бумаги, а доступ к контактам — чтобы переслать результат перевода, — цитирует Татьяну Лынову агентство «Прайм».

Эксперт призвала владельцев смартфонов руководствоваться здравым смыслом и разрешать доступ приложением только там, где он необходим для их работы. Она также обратила внимание, что источники установки тоже играют не последнюю роль.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Согласно одному из последних исследований, россияне снизили траты на смартфоны. Средний чек на покупку снизился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 15 440 рублей.



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Илина Хакимова