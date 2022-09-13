Среднее зарплатное предложение для программистов в Татарстане составило 82,1 тыс. рублей — это много или мало?

Сегодня в России отмечается День программиста. Средние зарплатные предложения для них в Татарстане снизились со 100 до 82,1 тысячи рублей, говорится в исследовании HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).

Татарстан входит в число лидеров по спросу на программистов и разработчиков — 3,4% от всех вакансий для этих специалистов. На первом месте Москва (43% предложений о работе), на втором — Санкт-Петербург (15,1%). В топ-10 также вошли Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край, Ростовская, Самарская и Московская области.

Число вакансий для программистов в Татарстане c начала 2022 года по сентябрь выросло на 1,8% относительно прошлого года. Однако по сравнению с приростами в 2021-го относительно 2020-го динамика оказались ниже. В прошлом году прирост составил +71,9% вакансий к 2020 году.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По России с начала года количество вакансий для программистов и разработчиков выросло 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В целом число предложений в ИТ-сфере в стране сократилось.

82,1 тысячи рублей — это:

$1 358 , или €1 338 по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. Половина зарплаты московского программиста — в столице им готовы платить 161,3 тысячи рублей.

— в столице им готовы платить 161,3 тысячи рублей. В 1,5 раза меньше средней предлагаемой зарплаты программистам в целом по России — она составила 123,1 тысячи рублей.

— она составила 123,1 тысячи рублей. Семестр обучения на IT-специальности в Казанском федеральном университете — год на очной форме обучения стоит в 162 480 рублей.

— год на очной форме обучения стоит в 162 480 рублей. Две средние номинальные начисленные зарплаты в Оренбургской области — по итогам первого полугодия она составила 41 218 рублей.

— по итогам первого полугодия она составила 41 218 рублей. Два ноутбука — в России их средняя стоимость достигает 40 тысяч рублей.

— в России их средняя стоимость достигает 40 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата в Татарстане в сфере добычи полезных ископаемых — в июне она достигла 82 205 рублей.

— в июне она достигла 82 205 рублей. Средняя стоимость «квадрата» жилья улучшенного качества в новостройке Ульяновской области — на конец II квартала она оценивалась в 82 367 рублей.

— на конец II квартала она оценивалась в 82 367 рублей. 668 «борщевых наборов» в Казани — стоимость продуктов для приготовления борща на семью из четырех человек составила 123 рубля.

— стоимость продуктов для приготовления борща на семью из четырех человек составила 123 рубля. 17 жилищно-коммунальных платежей в Татарстане — траты семей в республике составили 4 643 рубля в месяц по итогам прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина