Среднее зарплатное предложение для программистов в Татарстане составило 82,1 тыс. рублей — это много или мало?
Сегодня в России отмечается День программиста. Средние зарплатные предложения для них в Татарстане снизились со 100 до 82,1 тысячи рублей, говорится в исследовании HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).
Татарстан входит в число лидеров по спросу на программистов и разработчиков — 3,4% от всех вакансий для этих специалистов. На первом месте Москва (43% предложений о работе), на втором — Санкт-Петербург (15,1%). В топ-10 также вошли Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край, Ростовская, Самарская и Московская области.
Число вакансий для программистов в Татарстане c начала 2022 года по сентябрь выросло на 1,8% относительно прошлого года. Однако по сравнению с приростами в 2021-го относительно 2020-го динамика оказались ниже. В прошлом году прирост составил +71,9% вакансий к 2020 году.
По России с начала года количество вакансий для программистов и разработчиков выросло 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В целом число предложений в ИТ-сфере в стране сократилось.
82,1 тысячи рублей — это:
- $1 358, или €1 338 по курсу ЦБ на сегодня.
- Половина зарплаты московского программиста — в столице им готовы платить 161,3 тысячи рублей.
- В 1,5 раза меньше средней предлагаемой зарплаты программистам в целом по России — она составила 123,1 тысячи рублей.
- Семестр обучения на IT-специальности в Казанском федеральном университете — год на очной форме обучения стоит в 162 480 рублей.
- Две средние номинальные начисленные зарплаты в Оренбургской области — по итогам первого полугодия она составила 41 218 рублей.
- Два ноутбука — в России их средняя стоимость достигает 40 тысяч рублей.
- Среднемесячная начисленная зарплата в Татарстане в сфере добычи полезных ископаемых — в июне она достигла 82 205 рублей.
- Средняя стоимость «квадрата» жилья улучшенного качества в новостройке Ульяновской области — на конец II квартала она оценивалась в 82 367 рублей.
- 668 «борщевых наборов» в Казани — стоимость продуктов для приготовления борща на семью из четырех человек составила 123 рубля.
- 17 жилищно-коммунальных платежей в Татарстане — траты семей в республике составили 4 643 рубля в месяц по итогам прошлого года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/260615-programmistam-v-tatarstane-predlagayut-v-srednem-821-tysyachi-rubley
Каких программистов для вэб?
для пайтона? для пластов? для джавы?
если для вэб то на фулстек на фултайм? фронденд? а?
или это извните для тех кто пытает себя на 1с?