Пожилого татарстанца обвиняют в незаконном выращивании наркотических растений
Прокуратура Кукморского района Татарстана утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя за выращивание растения, содержащего наркотические вещества.Об этом сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Он обвиняется в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ).
В период с мая по июль текущего года мужчина вырастил на приусадебном участке 67 кустов мака. Кусты растения, содержащего наркотические средства, обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Свою вину мужчина полностью признал. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
В начале сентября инспекторы ГИБДД по Казани остановили автомобиль под управлением 21-летнего жителя Новосибирска. В ходе досмотра полицейские изъяли около 5 килограммов наркотиков.
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