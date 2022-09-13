Пожилого татарстанца обвиняют в незаконном выращивании наркотических растений

Прокуратура Кукморского района Татарстана утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя за выращивание растения, содержащего наркотические вещества.Об этом сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он обвиняется в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ).

Фото: прокуратура Татарстана

В период с мая по июль текущего года мужчина вырастил на приусадебном участке 67 кустов мака. Кусты растения, содержащего наркотические средства, обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

В начале сентября инспекторы ГИБДД по Казани остановили автомобиль под управлением 21-летнего жителя Новосибирска. В ходе досмотра полицейские изъяли около 5 килограммов наркотиков.

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Илина Хакимова