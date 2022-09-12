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Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +17 градусов

06:30, 12.09.2022
Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +17 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 12 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная дневная температура воздуха в Татарстане составит +12..+17 градусов. В Казани сегодня ожидается от +13 до +16 °С., в Набережных Челнах — от +12 до +15 °С.

Синоптики прогнозируют слабый западный, юго-западный ветер. Днем ожидается умеренный ветер.

Фото: Максим Платонов (архив)

Холодная погода с температурами ниже климатической нормы на 4—6 градусов связана с влиянием обширного тропосферного циклона. Впервые в этом сезоне в отдельных районах республики выпала так называемая ледяная крупа, обратили внимание в Гидрометцентре Татарстана.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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