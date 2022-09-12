В Казани в течение года установят около 7 тысяч новых светоточек

Фото: Олег Тихонов

В этом году в Казани на дорогах, в парках и во дворах установят 7159 новых светильников. Об этом сообщается на сайте мэрии.

На данный момент в рамках программ по формированию современной городской среды сети наружного освещения уже построены в шести парках города. Среди них: сквер 100-летия строительной отрасли республики, парк ЖК «Салават купере», парк «Сад рыбака» и «Светлая долина», Юнусовская площадь и Покровский собор. Всего установят 429 светильников.

Также в рамках программы «Наш двор» сети наружного освещения отремонтируют в 266 дворах. В 118 из них освещение появится впервые. Всего во дворах города установят 2276 опор.

Фото: kzn.ru

На дорогах в рамках программы «Ремонт дорожно-уличной сети Казани» построят 526 опор, 924 светильника, 23 км воздушных линий и 3 км кабельных линий. На дорогах от поселка Петровского до поселка Вороновки и от ул.Каспийской в поселок Царицыно до ул.Лесной в Новой Сосновке, дороге к озеру Изумрудному от ул.Туристической до станции Займище, ул.Раздольной в Новой Сосновке (Киндери) и на других появится освещение.

В рамках строительства и реконструкции автодорог установят 1304 светоточки. Освещение уже появилось на дороге от улицы Липатова до кладбища в Дербышках, а также на тротуарах по улице Салимжанова и Спартаковской. Планируется построить еще 842 осветительных прибора.

С начала этого года на улице Баумана уже демонтировали разбитые опоры из композитного материала. Их заменили на чугунные. Также в 33 поселках восстановили более 53 км осветительных сетей и 1467 светильников.

Елизавета Пуншева