Власти Спасского района Татарстана утвердили программу сохранения и развития государственных языков республики

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Спасского района Татарстана утвердил муниципальную программу сохранения, изучения и развития государственных и других языков республики. Она рассчитана на 2022—2026 годы.

Цель программы — создание условий для сохранения, изучения и развития татарского, русского и других языков в Спасском районе Татарстана, а также татарского языка за пределами республики (в закрепленных районах), говорится в постановлении. Одна из задач — поддержка паритетного функционирования татарского и русского языков как государственных языков РТ.

Общий объем финансирования программы — 1,54 миллиона. В следующем году на ее реализацию из муниципального бюджета направят 323 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди ожидаемых результатов программы освоение новых методов преподавания татарского языка как родного в школах Спасского района Татарстана, повышение грамотности и культуры владения татарским языком среди школьников и воспитанников детских садов.

Напомним, в июле 2020 года создана Комиссия при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка как постоянно действующий консультативный орган. В числе ее задач указывалось изучение и распространение лучших методик преподавания татарского, определение проблемных вопросов сохранения татарского языка и выработка подходов к их разрешению, содействие популяризации знаний о татарском языке, развитие полилингвального образования, развитие речевой культуры и литературного татарского языка, совершенствование издательской деятельности на татарском.

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Татьяна Демина