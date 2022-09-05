ВСУ нанесли удар по специальному корпусу Запорожской АЭС

ВСУ нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС, также повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Энергодара.

Отмечается, что пострадавших нет, однако артиллерийские удары пришлись и в коммуникационные перекрытия рядом со спецкорпусом.

По данным экспертов, в данный момент технологическому процессу ничего не угрожает. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия удара.

Фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе в Минобороны России рассказали о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ.

— Второго сентября, около 23 часов московского времени, две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного, — говорится в сообщении ведомства.

Миссия МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) в составе 14 человек, выехавшая в понедельник из Вены, прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября.

Напомним, миссия должна оценить физический ущерб объектам и определить работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности.



— <…> миссия примет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях, — сказано в заявлении организации.

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Максим Кокунин