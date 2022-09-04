NASA перенесет запуск миссии «Артемида 1» к Луне на конец сентября

NASA приняло решение о переносе запуска сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System) к Луне с космическим кораблем «Орион», об этом сообщил заместитель главы NASA, руководитель департамента разработки исследовательских систем управления Джим Фри.



В текущем стартовом окне 29 августа — 6 сентября запуск осуществляться не будет, но может состояться в пределах следующих двух стартовых окон: 19 сентября — 4 октября и 17 октября — 31 октября.

Специалисты должны будут учесть запуск регулярной пилотируемой миссии Crew Dragon к МКС (Crew-5), который запланирован на 3 октября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко