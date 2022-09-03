В Казани подростки разбили машину, в которой сидел человек — они бросали шифер с крыши

Фото: очевидец

В Кировском районе Казани по улице 2-я Юго-Западная, 36 подростки разбили лобовое стекло машины, бросая шифер с крыши. Об этом «Реальному времени» рассказал очевидец.

По его словам, в момент попадания шифера по автомобилю в нем находился человек. Несмотря на то, что кусок пролетел сквозь стекло гражданин не пострадал.

Фото: очевидец

Поймать подростков не удалось. Предполагается, что это двое мальчиков 10-12 лет, которые проживают в доме, с крыши которого они бросали шифер.

Фото: очевидец

Напомним, на учете по линии МВД Татарстана находятся почти 2,5 тысячи несовершеннолетних. Количество преступлений, совершенных подростками, сокращается, «однако треть преступлений, совершенных ими, совсем не детские — это убийства, грабежи, разбои, кражи». Так, под следствием сейчас находятся более 130 учащихся, почти 340 школьников совершили преступления до наступления возраста уголовной ответственности.

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Максим Кокунин