В Казани пройдет большая книжная ярмарка от издательства МИФ

3—4 сентября в Казани в резиденции креативных индустрий «Штаб» (ул. Татарстан, 20а, 2 этаж) с 11.00 до 20.00 пройдет большая книжная ярмарка от издательства МИФ.

Мы приготовим сотни разных книг по цене от 300 руб. Среди них долгожданные новинки: для любителей бизнес-литературы — «Менеджмент во время шторма» Максима Батырева и «Принципы изменения мирового порядка» Рэя Далио, а для ценителей искусства — «Японские мифы». Как всегда, будут книги о личной эффективности, психологии, искусстве, романы и детективы от МИФ.Прозы. И конечно, привезем комиксы и литературу для малышей и детей постарше.

Также состоится лекция от издательства — в этот раз спикером станет искусствовед и автор МИФа Ольга Хорошилова.

04 сентября, 14.00

«Джентльмен Джек в Казани»

Ольга Хорошилова

В начале этого года в МИФе вышла книга искусствоведа Ольги Хорошиловой «Джентльмен Джек в России», посвященная известной британской исследовательнице XIX века Анне Листер (героине нашумевшего сериала «Джентльмен Джек») и ее вояжу по Российской империи.

Для читателей в Татарстане Ольга прочитает лекцию о пребывании Анны Листер в Казани в 1840 году: тогда она исходила город вдоль и поперек, познакомилась с именитыми учеными, побывала в гостях казанских аристократов и купцов — и даже посетила местный гарем. Мы увидим старую Казань глазами мисс Листер и узнаем много нового о жизни города в XIX веке.

О спикере:

Ольга Хорошилова кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, историк искусства и костюма. Автор книг по истории моды и культуры повседневности. Среди них: «Мода и гении» (2020), «Русские травести» (2021) и «Джентльмен Джек в России. Невероятное путешествие Анны Листер» (2022).

*Оплатить покупки можно и картой, и наличными. Количество наименований книг ограничено. МИФ не гарантирует, что все книги будут в наличии оба дня. Но очень надеемся, что на распродаже вы найдете книги, которые станут для вас любимыми.