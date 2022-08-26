В Татарстане продолжают снижаться цены на продукты из «борщевого набора»

На протяжении месяца в Татарстане снижаются цены на продукты из «борщевого набора». Это касается картофеля, свежей белокочанной капусты, моркови, столовой свеклы и репчатого лука.

Согласно данным Татарстанстата, с 15 по 22 августа заметнее всего снизились цены на морковь. Она подешевела на 8,1%, до 38,69 рубля за килограмм.

Репчатый лук за неделю стал дешевле на 7,34% — средняя цена опустилась до 42,92 руб./кг. Капуста подешевела на 7,3%, до 21,29 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru

Цены на столовую свеклу опустились в Татарстане на 6,59%, до 34,32 руб./кг Картофель подешевел на 6,56% — до 32,54 руб./кг.

За неделю с 8 по 15 августа в Татарстане также заметнее всего подешевела морковь. Цены на нее снизились на 8,83%.

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Татьяна Демина