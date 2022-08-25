Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 25 августа, установится малооблачная погода и слабый переменных направлений ветер. Дождей не ожидается.
Днем синоптики прогнозируют до +28..+33 градусов. В Казани воздух прогреется до +31..+33°С. В Набережных Челнах ожидается от +30..+32°С.
В Татарстане погода продолжает формироваться под влиянием обширного малоподвижного антициклона. В ближайшие дни в республике ожидается жара до +33 градусов.
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