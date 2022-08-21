В Одесской области ракетами «Калибр» уничтожен склад с американскими ракетами для РСЗО «Хаймарс»

Вооруженные силы России продолжают выполнение специальной операции на Украине. Сегодня в Минобороны страны заявили об уничтожении ракетами «Калибр» украинского склада боеприпасов с американскими ракетами для РСЗО «Хаймарс» в районе населенного пункта Майорское Одесской области.

Кроме того, ударом оперативно-тактической авиации ВКС в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники.

— За сутки поражены: шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах, — также сообщает Минобороны России.

Фото: Минобороны России

Всего с начала специальной операции уничтожено российские вооруженные силы уничтожили 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 ЗРК, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 артиллерийских и минометных орудий, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Артем Гафаров