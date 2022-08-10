Россия за сутки эвакуировали почти 27 тысяч человек с ДНР, ЛНР и Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 27 тысяч человек за сутки. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.



— Несмотря на создаваемые препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 989 человек, в том числе 5 996 детей, — приводит Минобороны России его слова.

Фото: кадр видео Минобороны России

С начала специальной военной операции в Россию вывезли 3 258 206 человек, из которых — 518 534 ребенка.

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Татьяна Леухина