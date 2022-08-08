В Татарстане пройдет парусная регата для бизнесменов и инвесторов

С 26 по 28 августа на территории ОЭЗ «Иннополис» и в акватории Волги пройдет мероприятие совершенно нового формата — Invest Regatta Innopolis. На нем встретятся представители технологических стартапов и инвесторы — более сотни участников рынка ИТ со всей России. Запланированы различные активности: питч-шоу, нетворкинг для стартапов и инвесторов, дискуссии без галстуков, менторские сессии, открытые бизнес-обсуждения, и все это органично вписывается в парусную регату на Волге.

Миссия мероприятия — помочь бизнес-ангелам и представителям стартапов найти друг друга, устроить глобальный нетворкинг для обмена опытом, во время которого каждый может почерпнуть новые идеи или взять информацию к размышлению. А вместо привычного интерьера бизнес-центров и конференц-холлов организаторы встречи выбрали атмосферу парусной гонки.

Первый день встречи — 26 августа, Business Day — пройдет в технопарке имени А.С. Попова. Здесь пройдет питч-шоу, во время которого стартапер за минуту должен объяснить собравшимся, почему именно в его проект надо инвестировать. Вторым мероприятием этого дня станет нетворкинг для участников — Business speed dating.

27 и 28 августа, во время парусной регаты, участники встречи будут соревноваться под парусом на спортивных яхтах, а на суше поучаствуют в открытых обсуждениях на разнообразные темы. Среди них — например, мастер-класс о том, как строить диалог с инвестором, дискуссия о будущем венчурного рынка в России, беседы о перспективных рынках для технологических компаний и многие другие.

Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис», объясняет суть и цель предстоящего мероприятия так:

— 2022 год диктует новые условия для венчурного рынка России: меняются инвестиционные бизнес-модели, стартапы и фонды учатся выстраивать отношения по-новому. Главная задача Инвестрегаты в Иннополисе — стать площадкой, на которой возможен диалог российского бизнес-сообщества и представителей венчурных фондов.

Среди экспертов и партнеров мероприятия — представители клуба венчурных инвесторов AngelsDeck, венчурный клуб «Синдикат», инвестиционная платформа «Разведка». Подробнее о программе регаты и условиях участия вы можете узнать по ссылке.