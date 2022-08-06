День работников леса обойдется бюджету Татарстана в 6 миллионов рублей

В Татарстане отпразднуют День работников леса более чем за 6,2 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета, следует из документации на портале госзакупок.

Исполнитель обязуется организовать мероприятие полностью: от помещения до еды и напитков. Концертная программа должна включать не менее 41 выступления: танцевальные, музыкальные номера и шоу со спецэффектами.

На праздничный стол поставят около 20 наименований блюд. Кроме того, особое меню предложат для VIP-гостей. Также отдельно указан «чайный стол».

Фото: Максим Платонов

Всего на событие пригласят не менее 550 человек. Исполнитель должен арендовать зал площадью около 1 000 кв. метров. Подрядчика ищет Министерства лесного хозяйства Татарстана.



День работников леса празднуется в России каждый год в третье воскресенье сентября. В 2022-м он выпадает на 18 сентября.

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Елизавета Пуншева