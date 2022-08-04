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В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после гибели двух детей на пожаре

20:59, 04.08.2022
В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после гибели двух детей на пожаре
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.3 109 УК РФ) после гибели детей на пожаре в квартире. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

Брат и сестра были 2017 и 2019 годов рождения. По предварительным данным, мать незадолго до пожара вышла в магазин за покупками. Вернувшись, она обнаружила возгорание.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Трагедия произошла сегодня вечером. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, пожар произошел на балконе многоквартирного дома.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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