Татарстанские компании высоко оценили сервис для подбора персонала Работа.ру

В 2021 году работодатели Татарстана с помощью сервиса Работа.ру (16+) начали вести поиск кандидатов на различные должности. За это время пользователями сервиса уже стали более 830 тысяч работодателей по всей России, включая Татарстан.

По данным Работа.ру, чаще всего в Татарстане сотрудников ищут компании из сфер торговли и услуг, а также транспорта и логистики.

Для каждого клиента — компании, организации, предприятия — сервис Работа.ру предоставляет персонального рекрутера, в задачи которого входят повышение эффективности размещенной вакансии и поддержка по работе с сервисом. Отклик соискателей на вакансии производится на сайте сервиса (rabota.ru) или с помощью бесплатного мобильного приложения.

Работа.ру — удобный сервис для поиска работы и персонала, работает на всей территории России. Общая база резюме в настоящее время составляет более 21.4 млн, количество зарегистрированных работодателей — 830 тысяч.

Для предприятий и организаций сервисом установлены гибкие тарифы на размещение вакансий, они представлены тремя вариантами подписок на срок от одного до 12 месяцев:

стандартная подписка — стоимостью от 847 рублей* — позволяет организации разместить одну вакансию, принимать отклики на нее по телефону или в виде резюме. При этом замену и редактирование вакансии на протяжении действия подписки можно проводить неограниченное количество раз;

расширенная подписка — стоимостью от 1760 рублей* — предоставляет доступ к базе резюме (не более 1000 контактов) Работа.ру и автоматически производит подбор резюме подходящих соискателей;

премиальная подписка — стоимостью от 4356 рублей* — обеспечивает продвижение заявленной вакантной должности на весь период ее действия. Опубликованная вакансия всегда находится в топе. Кроме того, сервис позволяет компании самостоятельно производить поиск кандидатов, в том числе проживающих рядом с местом работы; предоставляет статистику откликов и эффективности, которая доступна в личном кабинете;

«Все включено» — стоимостью 14 тыс. рублей — действует 12 месяцев и предоставляет доступ к базе резюме (не более 5 тыс. контактов) на портале Работа.ру.

*- стоимость зависит от региона размещения вакансии

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»