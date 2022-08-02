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Ушла из жизни профессор КФУ, член всемирного общества фразеологов Europhras Елена Арсентьева

19:33, 02.08.2022
Ушла из жизни профессор КФУ, член всемирного общества фразеологов Europhras Елена Арсентьева
Фото: media.kpfu.ru

Сегодня ушла из жизни доктор филологических наук, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РТ, член всемирного общества фразеологов Europhras, член-корреспондент Международной педагогической академии, профессор кафедры романо-германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Елена Арсентьева. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ей было 66 лет. Причины смерти не уточняются.

Арсентьева преподавала в КФУ более 40 лет. Более 90 кандидатов и докторов наук защитились под ее руководством. В течение долгих лет Елена Фридриховна была членом филологических диссертационных советов, развивала фразеологическую школу в Казанском университете и опубликовала порядка 150 научных работ, в том числе монографии и словари. Работы ее широко известны как в России, так и за рубежом.

Вчера стало известно о смерти администратора УНИКСа Михаила Колесникова. У 36-летнего мужчины произошла остановка сердца.

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Татьяна Леухина
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