Ушла из жизни профессор КФУ, член всемирного общества фразеологов Europhras Елена Арсентьева

Сегодня ушла из жизни доктор филологических наук, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РТ, член всемирного общества фразеологов Europhras, член-корреспондент Международной педагогической академии, профессор кафедры романо-германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Елена Арсентьева. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ей было 66 лет. Причины смерти не уточняются.

Арсентьева преподавала в КФУ более 40 лет. Более 90 кандидатов и докторов наук защитились под ее руководством. В течение долгих лет Елена Фридриховна была членом филологических диссертационных советов, развивала фразеологическую школу в Казанском университете и опубликовала порядка 150 научных работ, в том числе монографии и словари. Работы ее широко известны как в России, так и за рубежом.

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Татьяна Леухина