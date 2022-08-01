Ушел из жизни 36-летний администратор УНИКСа Михаил Колесников

Сегодня на 36-м году жизни скоропостижно ушел из жизни администратор УНИКСа Михаил Колесников. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Уточняется, что у мужчины остановилось сердце.

«Михаил Колесников работал в казанском клубе на протяжении 12 лет и навсегда останется в наших сердцах надежным другом, порядочным человеком, ответственным сотрудником и большим профессионалом своего дела», — говорится в сообщении.

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Татьяна Леухина