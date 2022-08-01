Новости общества

18:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские ученые за 15 миллионов рублей оценят влияние бобров на малые реки

17:35, 01.08.2022 2
Казанские ученые за 15 миллионов рублей оценят влияние бобров на малые реки
Фото: media.kpfu.ru

На оценку влияния бобров на малые реки за три года потратят около 15 миллионов рублей. Работой займутся казанские ученые — коллектив под руководством доцента Института экологии и природопользования КФУ, кандидата географических наук Айдара Шарифуллина.

Специалисты выиграли грант Российского научного фонда. Основная цель проекта казанцев — оценка влияния бобров на изменчивость стока воды, наносов и связанных с ними загрязняющих веществ, а также трансформация пойменного комплекса малых рек европейской части России, сообщает пресс-служба КФУ.

По словам Айдара Шарифуллина, ученые займутся мониторингом малых рек Татарстана. Экспедиции планируется провести и в соседних регионах, в том числе в Башкирии и Самарской области. Специалисты также посетят Кировскую и Саратовскую области.

Фото: pxhere.com

— После практически векового отсутствия бобров на наших реках в результате реинтродукции в последние десятилетия они вновь появились и значительно увеличивают свою численность. А вместе с увеличением численности появилось довольно большое количество бобровых прудов на малых реках, — объяснил выбор объекта исследования Шарифуллин. — Из-за них уменьшаются эрозионные процессы в руслах малых рек, но вместе с этим порой затапливаются близлежащие территории.

На 2020 год в Татарстане насчитывалось 15 тысяч бобров. При этом в середине прошлого века их в республике почти не было.

В прошлом году в Татарстане наказали садоводов, которые разрушили плотины бобров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также