Казанские ученые за 15 миллионов рублей оценят влияние бобров на малые реки

На оценку влияния бобров на малые реки за три года потратят около 15 миллионов рублей. Работой займутся казанские ученые — коллектив под руководством доцента Института экологии и природопользования КФУ, кандидата географических наук Айдара Шарифуллина.

Специалисты выиграли грант Российского научного фонда. Основная цель проекта казанцев — оценка влияния бобров на изменчивость стока воды, наносов и связанных с ними загрязняющих веществ, а также трансформация пойменного комплекса малых рек европейской части России, сообщает пресс-служба КФУ.

По словам Айдара Шарифуллина, ученые займутся мониторингом малых рек Татарстана. Экспедиции планируется провести и в соседних регионах, в том числе в Башкирии и Самарской области. Специалисты также посетят Кировскую и Саратовскую области.

Фото: pxhere.com

— После практически векового отсутствия бобров на наших реках в результате реинтродукции в последние десятилетия они вновь появились и значительно увеличивают свою численность. А вместе с увеличением численности появилось довольно большое количество бобровых прудов на малых реках, — объяснил выбор объекта исследования Шарифуллин. — Из-за них уменьшаются эрозионные процессы в руслах малых рек, но вместе с этим порой затапливаются близлежащие территории.

На 2020 год в Татарстане насчитывалось 15 тысяч бобров. При этом в середине прошлого века их в республике почти не было.

В прошлом году в Татарстане наказали садоводов, которые разрушили плотины бобров.

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Татьяна Демина