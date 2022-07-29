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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

06:30, 29.07.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 29 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный восточный, юго-восточный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит +24..+29 градусов. В Казани ожидается от +26 до +28°С, в Набережных Челнах — от +25 до +27°С.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Татарстане в последние дни июля ожидаются жара и дожди с грозами. Аналогичная погода прогнозируется и в начале августа.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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