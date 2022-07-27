Эксперт КФУ: июль в Казани выдался аномально дождливым

В этом году июль в Казани выдался по-летнему жарким и аномально дождливым. Шестой год подряд количество осадков в июле значительно превышает норму. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, кандидат географических наук Тимур Аухадеев.

Средняя температура июля в Казани составит около 21,5 градуса. Это на 1 градус превышает климатическую норму.

В этом месяце выпало 79 мм осадков при климатической норме 63 мм. Аухадеев отметил, что это компенсировало недостаток осадков в июне — в первый месяц лета выпало 25 мм при норме в 57 мм.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Июль-2022 не установил температурных рекордов ни по ежедневным, ни по среднесуточным данным. Пока рекордсменом по теплу остается 2010 год, когда среднемесячная температура составила 26 градусов, — передает слова Аухадеева пресс-служба КФУ.



Согласно актуальному долгосрочному прогнозу Гидрометцентра РФ, август прогнозируется близким к климатической норме по температуре и осадкам — среднемесячная температура может составить около 18,3 градуса, ожидается около 54 мм осадков. Аухадеев подчеркнул, что в ближайшие дни прогноз уточнят.



Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что в Россию не придет аномально жаркая погода, которая наблюдается в Западной Европе. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части страны.

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Татьяна Леухина