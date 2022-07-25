ОЭЗ «Иннополис» закупает робота-официанта за 746 тысяч рублей

В Татарстане особая экономическая зона «Иннополис» решила приобрести желтого глянцевого робота-официанта. Начальная цена контракта 746,6 тысячи рублей.

Среди технический требований к роботу-официанту его оснащенность двумя подносами. Грузоподъемность каждого из них — не более 10 кг. У робота также должен быть голосовой модуль (ИИ-голос) и светодиодные индикаторы, а также SLAM-навигация.

Робот должен весить не более 60 кг, распознавать препятствия спереди на расстоянии более трех метров и работать от восьми до 12 часов. Заряжаться он должен максимум пять часов.

Робота-официанта должны доставить в Иннополис по адресу: ул. Университетская, 7. Там находится Технопарк имени Попова.

Подрядчик должен выполнить монтаж и программирование робота на всю зону фудкорта. Она представляет собой три зала общей площадью — 760 кв.м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До конца 2022 года в Иннополисе планируется открыть роботизированный отель. Как рассказывал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, это будет место с максимальным количеством автоматизированных и роботизированных процессов. Инвестиции в его строительство составляют около 500 миллионов рублей.



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Татьяна Демина