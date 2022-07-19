Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов

Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов, сообщает ТАСС.



В сообщении компании на Лондонской фондовой бирже указано, что потенциальная сделка в случае ее завершения приведет к сосредоточению деятельности Polymetal в Казахстане, где добывается более 500 тысяч унций золота в год, а выручка по итогам прошлого года составила $984 миллиона.

Для оценки сделки создали комитет совета директоров. В его составе — независимые неисполнительные директора компании. Потенциальная продажа позволит рынку адекватно оценить активы компании в Казахстане и снизит риск ее текущей деятельности. В настоящее время компания еще оценивает сделку и может ее прекратить.

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Маргарита Головатенко