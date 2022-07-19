В Тегеране началась встреча лидеров России и Ирана Путина и Раиси
В Тегеране началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает «РИА Новости».
Лидеры стран обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику.
На встрече с президентом Ирана Путин отметил рекордные цифры с точки зрения товарооборота стран и укрепление взаимодействия по вопросам международной безопасности. Также Путин отметил существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса.
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