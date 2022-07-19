Максимальный балл на ЕГЭ заработали 218 выпускников школ Татарстана — много это или мало?

В этом году выпускники татарстанских школ набрали 218 стобалльных результатов на Едином государственном экзамене. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Больше стобалльников среди сдающих русский язык — 88 человек. На втором месте ЕГЭ по литературе — 39 стобалльников, на третьем — экзамен по химии, где наивысший результат продемонстрировали 24 выпускника.

100 баллов по одному предмету у 190 человек. Еще 14 человек «заработали» за два ЕГЭ 200 баллов.

В августе всех их ждет традиционная единовременная премия: за 100 баллов по одному предмету выпускникам выплатят 15 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей — двухсотбалльникам. Кроме этого, последние смогут пообщаться с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 19 августа в рамках традиционной итоговой педконференции, которая в этом году пройдет в Зеленодольске.

Выпускники школ Татарстана набрали 218 стобалльных результатов на ЕГЭ — это:

На 38 меньше , чем год назад — в 2021 году в Татарстане зафиксировано 256 стобалльных результатов на ЕГЭ.

, чем год назад — в 2021 году в Татарстане зафиксировано 256 стобалльных результатов на ЕГЭ. На 19 больше , чем в 2019 году — 199 стобалльных результатов.

, чем в 2019 году — 199 стобалльных результатов. В два раза больше , чем 10 лет назад — в 2012-м в Татарстане было 109 стобалльных результатов.

, чем 10 лет назад — в 2012-м в Татарстане было 109 стобалльных результатов. В 1,9 раза меньше , чем в 2014-м — 416 стобалльников.

, чем в 2014-м — 416 стобалльников. На 92 больше , чем пять лет назад — в 2017-м выпускники татарстанских школ набрали 126 результатов на 100 баллов.

, чем пять лет назад — в 2017-м выпускники татарстанских школ набрали 126 результатов на 100 баллов. В 5,5 раза больше числа стобалльных результатов в Иркутской области — в этом году их 39.

числа стобалльных результатов в Иркутской области — в этом году их 39. На 41 результат меньше , чем в Нижегородской области — там в 2022-м, по предварительным данным, зафиксировано 259 стобалльных результатов на ЕГЭ.

, чем в Нижегородской области — там в 2022-м, по предварительным данным, зафиксировано 259 стобалльных результатов на ЕГЭ. В 2,2 раза больше числа стобалльных результатов в соседней Оренбургской области — 96.

числа стобалльных результатов в соседней Оренбургской области — 96. В 3,9 раза больше количества стобалльных результатов, которые зафиксированы в Алтайском крае, — в основной период их 55.

количества стобалльных результатов, которые зафиксированы в Алтайском крае, — в основной период их 55. В 4,1 раза больше , чем в Тюменской области — 52 стобалльных результата.

Дарья Пинегина