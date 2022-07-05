В Татарстане 177 выпускников не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по информатике

В Татарстане 177 выпускников не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по информатике. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

В ЕГЭ по информатике и ИКТ участвовали 2 615 выпускников текущего года. Средний балл составил 67,87. 16 татарстанских выпускников набрали 100 баллов по информатике и ИКТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Минобрнауки сообщило, что в Татарстане семь выпускников сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. В ЕГЭ по английскому языку участвовали 2 062 выпускника текущего года. Средний балл составил 80,37.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина