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В Татарстане 177 выпускников не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по информатике

02:28, 05.07.2022
В Татарстане 177 выпускников не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по информатике
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 177 выпускников не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по информатике. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

В ЕГЭ по информатике и ИКТ участвовали 2 615 выпускников текущего года. Средний балл составил 67,87. 16 татарстанских выпускников набрали 100 баллов по информатике и ИКТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Минобрнауки сообщило, что в Татарстане семь выпускников сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. В ЕГЭ по английскому языку участвовали 2 062 выпускника текущего года. Средний балл составил 80,37.

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Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан

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