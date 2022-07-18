Банк ЗЕНИТ стал победителем премии «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2022»

Банк ЗЕНИТ стал победителем премии «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2022». Программа «Оформление ипотеки на покупку квартир у Государственного жилищного фонда РТ» получила высокие оценки жюри. Также региональная комиссия выдвинула Банк ЗЕНИТ на федеральный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».



По данной программе клиенты Банка ЗЕНИТ могут оформить ипотеку на покупку квартиры в новостройке по льготной ставке от 5,25% годовых на срок до 25 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. По условиям заемщику необходимо подать в Банк ЗЕНИТ заявку на ипотечный кредит дистанционно через сайт или в любом офисе, приложив справку от фонда с данными по остаточным платежам.

Конкурс «Лучшие товары Республики Татарстан 2022» является региональным этапом Программы «100 лучших товаров России». Мероприятие проводится Центром стандартизации, метрологии испытаний в Республике Татарстан совместно с Торгово-промышленной палатой РТ, Минпромторгом РТ, другими заинтересованными министерствами и ведомствами с 2004 года.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»