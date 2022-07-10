Объем автомобильных перевозок грузов в Татарстане вырос на 37%

За первые пять месяцев 2022 года объем автомобильной перевозки грузов в Татарстане вырос более чем на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За один май количество перевезенных товаров выросло на треть, следует из аналитики Татарстанстата.

Всего за январь — май этого года грузовой автомобильный пассажиропоток в республике составил 5,7 млрд тонно-километров. Из них 1,2 млрд пришлись на май.

Наибольший грузооборот с начала года пришелся на март и составил более 1,3 млрд т-км. В общей сложности на первый квартал 2022-го он достиг 3,3 тонно-километра. Сравнение по месяцам с предыдущими периодами также показывает рост.

Динамика грузооборота автомобильного транспорта. Фото: скриншот сборника Татарстанстата

Однако в апреле, по сравнению с мартом этого года, общий грузооборот в Татарстане сократился примерно на 14%, но уже в мае вырос на 6,2% по сравнению с апрелем. Наибольший рост пришелся на март — тогда, по сравнению с февралем, размер грузооборота стал больше на 18,8%, а еще месяцем ранее вырос на 14,6%.

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Артем Гафаров