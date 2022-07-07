В КГАСУ в следующем году откроется военная кафедра

В КГАСУ в 2023 году откроется военная кафедра. Об этом сообщается в telegram-канале вуза.

Студенты, поступившие в этом году, смогут: пройти обучение на военной кафедре и получить дополнительную военную специальность, военный билет; стать не только гражданскими, но и военными строителями.

На доске объявлений в вузе отмечается, что поступившие студенты смогут стать офицерами запаса. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу КГАСУ.

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Татьяна Леухина