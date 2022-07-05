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Генеральный директор 12-й горбольницы в Казани Рамиль Ахметов может покинуть свой пост

15:59, 05.07.2022 1
Генеральный директор 12-й горбольницы в Казани Рамиль Ахметов может покинуть свой пост
Фото: gkb12.ru

Генеральный директор АО «Городская клиническая больница №12» в Казани Рамиль Ахметов может досрочно покинуть свой пост. Данные появились на сервере раскрытия корпоративной информации.

На предстоящем заседании совета директоров 7 июля будут избирать председателя совета директоров АО «ГКБ № 12», секретаря совета и рассматривать заявление Ахметова о досрочном прекращении трудового договора.

Фото: gkb12.ru

Также на заседании должны озвучить рекомендации совета директоров по избранию генерального директора АО «ГКБ № 12».

Рамиль Ахметов занимал пост гендиректора больницы с августа 2015 года. С сентября 2019 года — депутат Госсовета республики.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июл
    плохую статистку по смертности от баранофикуса показывало учреждение под его руководством?
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