Генеральный директор 12-й горбольницы в Казани Рамиль Ахметов может покинуть свой пост
Генеральный директор АО «Городская клиническая больница №12» в Казани Рамиль Ахметов может досрочно покинуть свой пост. Данные появились на сервере раскрытия корпоративной информации.
На предстоящем заседании совета директоров 7 июля будут избирать председателя совета директоров АО «ГКБ № 12», секретаря совета и рассматривать заявление Ахметова о досрочном прекращении трудового договора.
Также на заседании должны озвучить рекомендации совета директоров по избранию генерального директора АО «ГКБ № 12».
Рамиль Ахметов занимал пост гендиректора больницы с августа 2015 года. С сентября 2019 года — депутат Госсовета республики.
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