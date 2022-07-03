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Татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре до 15—18 м/с в понедельник

17:59, 03.07.2022
Татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре до 15—18 м/с в понедельник
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в понедельник прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем 4 июля на территории Республики Татарстан, в том числе Казани, местами ожидается сильный северо-восточный ветер порывами до 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Местами ожидается кратковременный дождь, ночью прогнозируется до +10... +15°С, днем — +20...+25°С.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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