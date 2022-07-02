В Татарстане 200 баллов по ЕГЭ набрали 12 выпускников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за ЕГЭ 12 человек набрали 200 баллов, 100 баллов — 178 человек, данные приведены без результатов информатике и ИКТ, сообщили в Минобрнауки республики.



200 баллов по русскому языку и литературе получили три ученицы из Казани, по русскому языку и химии получили — пять девушек из Казани, Челнов, Мензелинска и Бугульминского района.

200 баллов по химии и биологии получили два ученика, по литературе и английскому, а еще по русскому и английскому языкам — по одному ученику.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в Татарстане семь выпускников сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. В ЕГЭ по английскому языку участвовали 2 062 выпускника текущего года. Средний балл составил 80,37. Четыре выпускника не смогли набрать минимальный порог для сдачи экзамена.

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Маргарита Головатенко