Директор Казанского цирка: 90% молодых людей не ходят в цирк

Фото: Ринат Назметдинов

Директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова рассказала «Реальному времени», что в новый штат планируется привлечь большое количество молодежи. Однако при его формировании выяснилось, что 90% молодых людей не ходят в цирк.

— На вопрос «Почему?» отвечают: «Ой, перестаньте, это же детское развлечение, что нам там делать?» А вот, например, посетив цирк, особенно ознакомившись с его возможностями, они бывают приятно удивлены и идут на очень хороший контакт. И поэтому мы сейчас пытаемся наладить отношения именно с творческой молодежью Казани, — сказала она.

Фото: Ринат Назметдинов

В сентябре этого года Казанский государственный цирк займется работой над созданием собственного брендбука. По словам директора Эльмиры Булатовой, с появлением своего уникального и узнаваемого стиля, который будет строиться не только на внешней составляющей, но и в первую очередь на программах выступлений, Казанский цирк сможет представлять столицу Татарстана на площадках любых регионов. Однако процесс создания бренда может занять несколько лет.

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Максим Кокунин