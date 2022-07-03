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Директор Казанского цирка: 90% молодых людей не ходят в цирк

20:31, 03.07.2022 1
Директор Казанского цирка: 90% молодых людей не ходят в цирк
Фото: Ринат Назметдинов

Директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова рассказала «Реальному времени», что в новый штат планируется привлечь большое количество молодежи. Однако при его формировании выяснилось, что 90% молодых людей не ходят в цирк.

— На вопрос «Почему?» отвечают: «Ой, перестаньте, это же детское развлечение, что нам там делать?» А вот, например, посетив цирк, особенно ознакомившись с его возможностями, они бывают приятно удивлены и идут на очень хороший контакт. И поэтому мы сейчас пытаемся наладить отношения именно с творческой молодежью Казани, — сказала она.

Фото: Ринат Назметдинов

В сентябре этого года Казанский государственный цирк займется работой над созданием собственного брендбука. По словам директора Эльмиры Булатовой, с появлением своего уникального и узнаваемого стиля, который будет строиться не только на внешней составляющей, но и в первую очередь на программах выступлений, Казанский цирк сможет представлять столицу Татарстана на площадках любых регионов. Однако процесс создания бренда может занять несколько лет.

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Максим Кокунин
ОбществоКультура Татарстан Казгосцирк

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 июл
    На недавнее легендарное шоу фриков из Голландии с Уфой аж 25 тысяч голодных иногородних студентов пригнали на Ак Барс Арену по разнарядке знаменитого Управдома: "Кто не возьмет билетов пачку, того выселим из общежития, раньше даже на юбилейный матч к 100-летию ТАССР с Тулой не могли собрать полную АБ-Арену, учитесь как надо работать! ))))))
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