В Челнах приговорили к исправительным работам мужчину, избившего до смерти бездомных щенков

Набережночелнинский суд вынес приговор мужчине, забившему до смерти бездомных щенков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

11 января подсудимый, находясь около продуктового магазина, избил животных, после чего они погибли. Свою вину он признал полностью и рассказал, что в тот же день бездомные собаки разодрали двух его кошек.

Мужчина разозлился, напился и, вооружившись арматурой, пошел убивать собак. На следующий день он во всем сознался своей жене. Они взяли мешок, собрали тела пяти щенков и отнесли в мусорный контейнер, который находился возле правления СНТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Потерпевшей по делу признали девушку-волонтера, которая ухаживала за бездомными животными. Она ухаживала за собакой, кормила ее, прививала. Спустя время та родила 11 щенков. Девушка перетаскивала их на свой участок, но животное продолжало их носить к магазину.

За щенятами ухаживали, пристраивали через социальные сети. На следующий день, 12 января, девушка узнала о гибели животных, за которыми она и другие волонтеры присматривали.

В этот же день она с супругом поехала в СНТ и в мусорном контейнере в мешке обнаружила тела пяти мертвых щенков и еще одного щенка, который был жив. Она с супругом повезла его в клинику, но там приняли решение об эвтаназии.

Суд признал мужчину виновным по статье «Жестокое обращение с животными» (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

В феврале уголовное дело возбудили в Альметьевске после того, как неизвестные жестоко убили собаку. Зоозащитники считают, что причиной агрессии к животному могли стать гневные посты о бродячих животных в соцсетях.

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Татьяна Леухина