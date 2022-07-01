Суперкешбэк 10% на все от Ак Барс Банка по карте Aurum

Ак Барс Банк запускает масштабную акцию для новых клиентов — один из самых выгодных кешбэков на рынке 10% на все покупки по карте Aurum. Получать повышенный кешбэк в рублях можно в течение 3 месяцев за оплату любых товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях.

Следить за накоплениями клиент может в мобильном приложении Ак Барс Онлайн.

В 2021 году карта Aurum заняла первое место в номинации «Финансовый продукт» ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD.

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* Общий период проведения акции: с 1 июля 2022 г. по 25 января 2023г. Активный период проведения акции: с 1 июля по 31 декабря 2022г. Организатор акции — ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2590 от 12.08.2015 г.

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