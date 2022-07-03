Исследование: дети в загородных лагерях Татарстана звонят родителям по пятницам и часто смотрят YouTube

Фото: "Мегафон"

В загородных лагерях Татарстана дети в два раза реже отвлекаются на гаджеты, предпочитают звонить родителям по пятницам, а выходить в интернет — по воскресеньям. Об этом «Реальному времени» сообщили в «МегаФоне».

По данным оператора, интернет-трафик на территориях летних учреждений из года в год растет в два раза медленнее, чем в среднем по республике. Также дети стали меньше звонить, общаясь по интернету — в том числе и по видеосвязи.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В лагерях дети чаще всего смотрят YouTube, расходуя в нем 20% мобильного трафика. Далее идут TikTok (8%) и «ВКонтакте» (7%), а также популярные видеосервисы для просмотра кино, сериалов и мультфильмов (6%) и мобильные игры (1,5%).

Напомним, что по состоянию на конец июня в Татарстане в 14 загородных оздоровительных лагерях республики отдыхали 19 тысяч детей.

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Дарья Пинегина