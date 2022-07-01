Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов в рамках внесудебного банкротства

Сумма списания долгов россиян по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства составит более 3 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

На сегодняшний день от задолженностей по невыплаченным займам могут освободить 9 тысяч граждан из почти 20 тысяч желающих. Сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства россиян с сентября 2020 года по май текущего года составляет более 3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас доля отказов в возбуждении процедуры снижается.

— Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая текущего года эта цифра равна 61%, — рассказал Торосов «Известиям».

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин отметил, что значительной активизации обращений за внесудебным банкротством не фиксируется, несмотря на рост осведомленности населения о такой возможности. Увеличение числа обращений сдерживают критерии допуска к процедуре.

На прошлой неделе первый замглавы Минэкономразвития России Илья Торосов рассказывал, что в стране пока не планируется продлевать мораторий на банкротство и взыскания.



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Татьяна Леухина