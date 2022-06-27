Челнинские молодежные центры выиграли гранты на 6 миллионов рублей

В Набережных Челнах три учреждения молодежной политики стали победителями конкурса на предоставление грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики, сообщается на сайте мэрии города.



На конкурс всего заявились 98 проектов от 40 районов. До очной защиты были допущены 58 проектов от 29 районов, лишь 28 проектов из 22 муниципалитетов стали победителями.

Молодежный центр «Орион» победил с проектом по поддержке детских и молодежных общественных объединений «Территория развития», молодежный центр «Заман» с проектом с проектом «Десятый МОСТ» (Молодые Организации Соединяются и Творят). Центр молодежных (подростковых) клубов по месту жительства «Подросток» получает грант на проект «Серия спортивных дворовых турниров «Большие дворовые игры».

Фото: nabchelny.ru

25 июня в Казани завершился XXVII республиканский фестиваль юных журналистов «Алтын калям — Золотое перо». Его участниками стали 147 начинающих журналистов со всех уголков Татарстана.

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Маргарита Головатенко