В Арском районе Татарстана произошла массовая гибель пчел — видео

В Арском районе Татарстана произошло массовое отравление пчел. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Погибли почти все пчелы на 32 ульях. Это связано с обработкой полей химикатами. В хозяйстве отметили, что фермеров о работах предупредили. В районе уже создали специальную комиссию для выявления причин. Специалисты отобрали пробы с поля.

Полученные пробы семья пасечника планирует отправить в московскую лабораторию. Если она подтвердит, что пчелы погибли из-за химикатов, они готовы идти в суд.



В прошлом году массовую гибель пчел зафиксировали в Мамадышском районе Татарстана. Тогда фермеры также связывали это с обработкой рапсовых полей одной из местных компаний.



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Татьяна Леухина