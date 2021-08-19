В Мамадышском районе РТ зафиксировали мор пчел — видео

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В Мамадышском районе Татарстана зафиксировали мор пчел. Насекомые погибают, не долетая до ульев, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На массовую гибель пчел пожаловались владельцы семейной фермы Айдар и Мидхат Садыковы — по их оценкам, ущерб может составить 4,5 млн рублей. Мор пчел начался 13 августа. Похожая ситуация была и в 2019 году, говорят пчеловоды.

Гибель пчел они связывают с обработкой рапсовых полей одной из местных компаний. Якобы ночью они распыляли яды третьего класса опасности.

Версию пчеловодов проверила комиссия управления сельского хозяйства Мамадышского района, в которую вошли агроном, ветврач и специалист по пчеловодству. Они отобрали пробы, но лаборатории, в которой их можно было бы исследовать, в Татарстане нет. Начальник Мамадышского управления сельского хозяйства ситуацию с мором пчел комментировать отказался.

В этом году случаи массовой гибель пчел в Мамадыше уже наблюдались. Помимо этого, мор зафиксировали в Арске, Муслюмово, Тетюшах, Пестрецах и Буинске. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина