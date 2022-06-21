Посещаемость торговых центров в малых городах Татарстана выросла на 15%

Фото: Максим Платонов (архив)

Посещаемость торговых центров в малых городах Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии и Кировской области вернулась к показателям начала 2022 года. По сравнению с апрелем и маем прошлого года поток посетителей вырос на 15%, подсчитали в департаменте коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн», в управлении которого находятся 40 семейных торговых центров в 27 городах России.



Рост посещаемости торговых центров в малых городах связан с возвращением к допандемийному уровню, объясняют специалисты «Эссен Продакшн». На увеличение трафика также повлияло то, что состав арендаторов торгового центра семейного формата в малых городах сбалансирован иным образом, нежели в крупных ТРЦ в городах-миллионниках.



— Например, в наших торговых центрах из-за спецоперации приостановили свою коммерческую деятельность компании, арендующие 5% площадей. А после возобновления работы арендатора Sinsay, который представлен в 10 торговых центрах «Эссен», закрытыми остаются менее 1% магазинов. Все остальные продолжают работать — а следовательно, привлекают посетителей. В то время как, по разным данным, в крупных моллах Казани сейчас стоят закрытыми торговые точки, занимающие до 60% площади ТРЦ, — сообщили в «Эссен Продакшн».



Фото: Максим Платонов (архив)

В конце мая эксперты российской Гильдии управляющих и девелоперов обсуждали, что районные торговые центры стали чувствовать себя лучше, чем крупные городские моллы. По их мнению, тенденция усилится. Это они объяснили тем, что крупные иностранные ретейлеры были не очень широко представлены в «районниках», а значит, арендаторы здесь продолжают спокойно работать.