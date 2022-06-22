Директор Казанского ипподрома: верховая лошадь погибла во время скачек от сердечной недостаточности

Фото: Олег Тихонов (архив)

В минувшую субботу во время скачек на ипподроме в Казани погибла верховая лошадь — это произошло из-за сердечной недостаточности, сообщил «Реальному времени» директор ООО «Казанский ипподром» Марат Гильфанов.



Лошадь принадлежала спортивному клубу «Ермак» из Самарской области. Вскрытие показало, что животное погибло от острой сердечной недостаточности.

— Во время соревнований лошади испытывают такие же экстремальные нагрузки, как и профессиональные спортсмены, поэтому, к сожалению, никто не застрахован от таких несчастных случаев, — прокомментировал Гильфанов.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, что скачки состоялись на территории конно-спортивного комплекса «Казань». Лошадь упала замертво после финиша. Это произошло на глазах у зрителей соревнования.

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Маргарита Головатенко