Петр Колтыпин поздравил медиков и рассказал о роли цифровых технологий в сфере здравоохранения

В третье воскресенье июня в России отмечали День медицинского работника. Волго-Вятский банк Сбербанка поздравляет профессионалов отрасли. Сбер и партнеры развивают цифровые сервисы управления здоровьем от компаний СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА, медицинские решения и продукты для врачей на базе искусственного интеллекта от группы компаний ЦРТ и СберМедИИ.

Сервис СберЗдоровье увеличил количество пациентов на дистанционном мониторинге в 4,6 раза за год. В мае 2022 года число пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) под наблюдением врачей сервиса превысило 160 000 человек. На май 2022 года проект запущен в 43 регионах страны. Для граждан такие услуги сервиса бесплатны. Дистанционный мониторинг осуществляется как при помощи голосового робота (разработан группой компаний ЦРТ), так и с использованием носимых медицинских устройств (тонометры и глюкометры), позволяющих автоматизировать сбор показателей пациента.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Платформа дистанционного мониторинга СберЗдоровья используется в системе здравоохранения регионов присутствия Волго-Вятского банка. Проекты по наблюдению за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями реализованы в более 40 медицинских учреждениях Удмуртии и Пермского края. В перспективе планируется реализация проекта во Владимирской области, Татарстане, Мордовии и Чувашской Республике. Возможность наблюдения за пациентами удаленно значительно снижает нагрузку на врачей и позволяет специалистам помогать большему числу людей, не увеличивая нагрузку на первичное медицинское звено».

Другое решение, которое позволяет снизить нагрузку на врачей и облегчить рутинные процессы, — Voice2Med от группы компаний ЦРТ — партнера Сбера. Сервис позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время осмотра врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Решение экономит более 20% времени врачей на подготовку протоколов. Решение применяется более чем в 65 регионах страны, продолжает развиваться и масштабироваться.

Если говорить о внедрении искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, то яркий пример — во всех больницах Нижегородской области уже внедрен Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) от СберМедИИ, включающий сервис на базе искусственного интеллекта — «КТ Легких», который помогает выявить рак на ранней стадии. За апрель — май 2022 года алгоритм обработал 2988 КТ-снимков, среди которых выявил 151 случай возможных новообразований и направил их на дополнительную верификацию врачам-консультантам Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ. После проверки специалистами 78 результатов КТ легких были переданы врачам Нижегородского областного клинического онкологического диспансера для принятия решения по дальнейшей маршрутизации и дообследованию пациентов. Регулярная оценка КТ легких продолжается, каждую неделю алгоритм обрабатывает порядка 300 исследований, позволяя спасать человеческие жизни.

Другой пример — расшифровка ЭКГ с помощью искусственного интеллекта для скорой помощи и ФАПов в регионе. Сегодня телекардиографы с внедренными алгоритмами СберМедИИ установлены на всех машинах скорой медицинской помощи (СМП) и в 344 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Нижегородской области. В настоящее время в единую сеть подключены более 600 приборов. Внедрение системы на базе ИИ позволило снизить время обработки ЭКГ на 20%.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Цифровые технологии все активнее используются врачами в ежедневной практике. Уже сегодня разработки Сбера делают процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество медицинских услуг. В преддверии профессионального праздника мы присоединяемся к поздравлениям и надеемся, что и в дальнейшем решения Сбера и партнеров будут способствовать облегчению работы медицинских работников, экономии их времени — самого дорогого сейчас ресурса. Это время можно уделить работе с пациентами, саморазвитию, получению дополнительных знаний, которые в медицинской сфере постоянно обновляются и расширяются».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк